Stiri pe aceeasi tema

- Pașaportul de vaccinare anti-coronavirus a imparțit Europa in țari care sunt de acord cu implementarea unor certificate care ne-ar putea permite sa calatorim fara restricții și in țari care sunt contra. Romania se opune. In tot acest timp, Asociația Internaționala de Transport Aerian ( IATA ) solicita…

- Inflația anuala a Uniunii Europene a fost de 1,2% in ianuarie 2021, in creștere de la 0,3% in decembrie, iar in zone euro indicatorul a fost 0,9%, fața de -0,3% in decembrie, anunța Eurostat. Cele mai mici rate anuale s-au inregistrat in Grecia (-2,4%), Slovenia (-0,9%) și Cipru (-0,8%), potrivit…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a revenit in teritoriul pozitiv in luna ianuarie 2021, in timp ce in Uniunea Europeana a crescut semnificativ, de la 0,3% pana la 1,2%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind, la fel ca si la finele anului trecut, Polonia, Ungaria, Cehia si Romania,…

- Premierul Florin Citu a transmis miercuri, 10 februarie, dupa sedinta de Guvern, ca studentii vor beneficia de o reducere de 50% pentru calatoriile pe calea ferata. "Un alt subiect care a fost dezbatut, referitor la acea gratuitate introdusa de PSD in 2017 pentru transportul pe calea ferata…

- Ungaria este data ca model in regiune pentru ca a impus taxa pe zahar, iar Polonia ii urmeaza exemplul. In Spania, bugetul pentru 2021 include o crestere a TVA pentru bauturi cu zahar sau indulcitori. Taxa este majorata de la 10% la 21%, scrie Ziarul Financiar. Pandemia a readus in atentia…

- Pâna si la retorica anticomunista au ajuns sa recurga reprezentantii guvernului grec pentru a acoperi fiasco-ul vaccinarii. "Cunoscuta" fantasma pluteste înca deasupra capetelor parlamentarilor din Noua Democratie (partidul de guvernamânt, de dreapta, din Grecia n.trad.)…

- Magazinele online, inrolate pe platforma 2Performant, au inregistrat in 2020 mai mult de 55 de milioane de click-uri si peste un milion de vanzari, in crestere cu 28% fata de datele din anul anterior, informeaza reprezentantii companiei romanesti de tehnologie, informeaza Agerpres. In acest…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a ramas stabila la minus 0,3% in luna noiembrie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a ramas la 0,2%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind, la fel ca si in octombrie, Polonia, Ungaria, Cehia si Romania, arata datele publicate, joi, de Oficiul…