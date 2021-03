"Grupul MOL anunta achizitia a 100% din Normbenz Slovakia s.r.o. de la Normeston Group Cyprus Limited de catre Slovnaft (prin vanzare de actiuni) constand in 16 statii de servicii Lukoil in Slovacia. MOL a incheiat o tranzactie si cu Marche International AG in vederea achizitionarii companiei care opereaza noua restaurante in Ungaria sub marca Marche", a informat MOL. Acordurile se incadreaza in strategia actualizata pe termen lung “Shape Tomorrow" 2030+ a Grupului care pune un accent deosebit pe dezvoltarea segmentului Consumer Services. "Continua dezvoltare a ofertelor de produse alimentare…