Compania Eramet are aproximativ 8.000 de angajati in aceasta tara, majoritatea gabonezi. Grupul isi desfasoara activitatea in Gabon prin intermediul a doua filiale. Una dintre ele, Comilog, este specializata in extractia de mangan, un mineral in cazul caruia Eramet este al doilea producator mondial de calitate superioara. Setrag, cea de-a doua filiala a grupului francez, exploateaza linia de cale ferata care leaga coasta atlantica de sud-estul tarii, bogat in minerale, prin padurea ecuatoriala din Gabon. Compania transporta minereu si pasageri pe o distanta de 650 km. Un grup de ofiteri militari…