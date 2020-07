Stiri pe aceeasi tema

- Un grup francez a anuntat ca a hotarat sa inchida doua fabrici din tara noastra, Floreni si Vatra Dornei, urmand sa-si consilieze toti fostii angajati pe care i-a concediat. Urmand planurile strategice de consolidare a afacerilor in Romania, pe principii de organizare eficienta a activitatilor de productie…

- Inovația, investițiile in tehnologizare și in branduri dar, mai ales, calitatea și siguranța pentru consum a produselor fabricate in Romania sunt o prioritate constanta a Grupului Lactalis. Urmand planurile strategice de consolidare a afacerilor in Romania, pe principii de organizare eficienta a activitaților…

- Urmand planurile strategice de consolidare a afacerilor in Romania, pe principii de organizare eficienta a activitatilor de productie la standarde optime, Grupul Lactalis a decis inchiderea unitatilor de productie Floreni si Vatra Dornei din cadrul societatii Dorna Lactate. Brand-ul LaDorna si societatea…

- Grupul Lactalis a decis sa inchida fabricile din Floreni si Vatra Dornei, aflate in portofoliul Dorna Lactate, precizand ca marca LaDorna va fi produsa in celelalte unitati locale ale grupului, respectiv fabrica Albalact din Oiejdea, judetul Alba si fabrica Covalact din Sfantu Gheorghe, Covasna,…

- Doua fabrici mari din Bazinul Dornelor, cele din portofoliul firmei Dorna Lactate, de la Floreni și Vatra Dornei, se inchid. Ziarul Financiar citeaza un comunicat al grupului francez Lactalis, prin care este anunțata decizia de inchidere a fabricilor in care era produs brandul LaDorna. ...

- Brandul LaDorna va fi produs, insa, in continuare in celelalte fabrici ale grupului, Albalact din Oiejdea, judetul Alba, si Covalact din Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. De asemenea, societatea Dorna Lactate, preluata de Lactalis in 2008, va continua sa functioneze. Potrivit celor mai recente date…

- Primele masuri active adoptate de Guvern: 41,5 % din salariul de baza la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a cetațenilor romani reveniți in țara dupa pierderea locurilor de munca din strainatate, se arata intr-un anunt al miniserului…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri seara, la B1 TV, ca Guvernul pe care-l conduce va implementa un program special pentru anumite sectoare din sistemul public, pe perioada pandemiei de coronavirus. Astfel, se ia in calcul ca o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi sa stea 15 zile…