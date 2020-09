Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat companiei Continental Ordinul Meritul Industrial și Comercial in Grad de Ofițer in cadrul unei ceremonii organizate astazi la sediul companiei. Distincția a fost acordata cu ocazia a 20 de ani de la inaugurarea activitații grupului Continental in Timișoara, pentru performanțele obținute și investițiile realizate in domeniul cercetarii-dezvoltarii de noi tehnologii in domeniul industriei auto. „Imi face placere sa fiu astazi aici, pentru a celebra impreuna aniversarea a 20 de ani de prezența a Continental in Romania. Felicit conducerea companiei…