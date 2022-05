Companiile de jocuri video au inregistrat o crestere a cererii in 2020, deoarece oamenii au fost restrictionati in casele lor in timpul catrantinelor legate de coronavirus, dar unele se confrunta acum cu intarzieri de productie. Ubisoft, ale carui titluri includ ”Prince of Persia” si ”Rainbow Six”, se asteapta sa inregistreze un profit operational non-IFRS de aproximativ 400 de milioane de euro in anul fiscal 2022-2023, sub nivelul din 2021-22. Pentru 2021-22, compania a raportat un venit operational non-IFRS de 407,6 milioane de euro, sub estimarile companiei de 420 pana la 500 de milioane de…