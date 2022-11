Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul director de la producatorul finlandez de anvelope Nokian Tyres a decis sa investeasca 650 milioane de euro in Romania pentru constructia unei uzine de anvelope, care va fi prima fabrica cu emisii zero de CO2 din industria de anvelope, informeaza un comunicat de presa al companiei.

- inistrul Apararii, Vasile Dincu, sustine ca spionajul rusesc este peste tot in Europa Centrala si de Est si considera ca este imposibil sa nu existe si politicieni din Romania care sa fie influentati de Moscova. El a afirmat la Prima TV ca simpatia fata de Rusia in Romania este sub 10%, transmite News.ro.…

- E oficial: inca o investitie gigant care trece pe langa noi. Cea mai mare fabrica de baterii din Europa, in valoare de 7,3 miliarde de euro, va fi construita in Ungaria, la Debrecen, la numai 90 de km de Oradea. Compania chineza CATL a declarat vineri ca va construi o fabrica de baterii in Ungaria […]…