- Electrica Furnizare anunta intrarea pe piata de productie de energie electrica prin achizitionarea Parcului Fotovoltaic Stanesti, din judetul Giurgiu, detinut de firma Long Bridge Millenium SRL. Potrivit unui comunicat al Electrica, in acest sens Electrica Furnizare a semnat un contract de vanzare-cumparare…

- Prețul petrolului a urcat vineri la peste 42 de dolari pe baril dupa ce OPEC și aliații sai au promis ca vor respecta reducerilor de producție, pe fondul revenirii consumului, relateaza Reuters.Irakul și Kazahstanul, in cadrul unei reuniuni a OPEC +, s-au angajat sa respecte reducerile de…

- Echipa liberala de la Primaria Comunei Intregalde, condusa de primarul Teodor Florea și viceprimarul Adrian Elisei Florea, au dovedit ca se poate face administrație eficienta și cu resurse bugetare limitate, iar dovada stau realizarile de pana acum: • Modernizarea si extinderea caminului cultural din…

- AUTORITATEA NAȚIONALA PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE IN COMUNICAȚII, cu sediul in București, str. Delea Noua, nr. 2, sector 3; e-mail: [email protected], web: www.ancom.ro, in calitate de autoritate contractanta. OBIECTUL PROCEDURII:Achiziția unui imobil cu destinația de sediu central pentru Autoritatea…

- Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" din Sectorul 5 spune ca valoarea licitatiilor pentru contractele de imagine despre care a scris Libertatea este de circa 50.000 de euro, si nu de o jumatate de milion de euro. Eroarea apartine site-ului SEAP, platforma de achizitii publice."Centrul Cultural…

- Electrica Furnizare, compania de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale din cadrul Grupului Electrica, susține Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta prin acordarea unei sponsorizari în valoare de 30.000 euro în vederea achiziționarii de aparatura medicala. Unitatea…