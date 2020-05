Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Digi va dona catre Ministerul Sanatatii si municipalitatile din Bucuresti, Brasov, Constanta, Craiova, Oradea si Timisoara, 60 de kituri pentru ventilare mecanica, indispensabile in tratamentul cazurilor critice de COVID-19, aflate la terapie intensiva.

- Grupul Digi doneaza mai multor spitale din tara echipamente medicale de peste 1,6 milioane euro si un laborator de testare Real Time PCR, a anuntat miercuri compania, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, grupul Digi va dona 60 de kituri de ventilare mecanica a pacientilor infectati cu COVID-19…

- Grupul Digi va dona catre Ministerul Sanatații și municipalitațile din București, Brașov, Constanța, Craiova, Oradea și Timișoara, 60 de kituri pentru ventilare mecanica, indispensabile in tratamentul cazurilor critice de COVID-19, aflate la terapie intensiva.

- Astazi 30.04.2020 a intrat in dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea aparatul de testare Real Time PCR CFX96 (valoare 158.209,31 lei) precum si extractorul automat EX MATE 32 PLUS (valoare 49.340,89 lei) achizitionate de spital cu fonduri de la Ministerul Sanatatii si Consiliul Judetean Valcea.…

- In jurul datei de 1 mai, și la Buzau, la Direcția de Sanatate Publica, va exista in stare de funcțiune un aparat Real Time PCR pentru Covid-19. Ministerul Sanatații a trimis la Buzau mai multe componente ale acestui aparat, in valoare de 300.000 de lei, și a fost identificat spațiul in care va fi amplasat.…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) SA a achizitionat echipamente medicale esentiale si consumabile pentru trei unitati medicale din judetul Constanta, necesare in diagnosticarea si prevenirea infectarii cu noul coronavirus, informeaza, joi, un comunicat de presa. Potrivit sursei…

- Ministerul Sanatații a alocat 5 milioane de lei pentru continuarea investițiilor și dotarea noului spital din Falticeni, informeaza Prefectura Suceava. Totodata ministerul a alocat Direcției de Sanatate Publica din Suceava 750.000 lei pentru achiziționarea unui sistem de detectare moleculara (Real Time…

- In contextul pandemiei de coronavirus, Banca Transilvania doneaza 1,4 milioane de lei pentru cumpararea unor aparate de ventilatie mecanica, echipamente si materiale pentru spitale de stat din Romania. Omer Tetik, Director General BT, spune ca „solidaritatea este cea de care avem nevoie cel mai mult…