- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) mentioneaza, intr-o precizare transmisa marti seara AGERPRES, ca in data de 17 martie a fost notificat secretarul general al Consiliului Europei (CoE) cu privire la masurile adoptate prin decretul de instituire a starii de urgenta care au ca efect limitarea exercitiului…

- Romania a notificat Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la masurile adoptate prin decretul de instituire a starii de urgența pe teritoriul țarii care au ca efect limitarea exercițiului unor drepturi și libertați fundamentale, precizeaza Grupul de Comunicare Strategica.„Prin…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat ca pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite 51 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. De asemenea, inspectorii sanitari…

- Grupul de Comunicare Strategica face apel la responsabilitate si precizeaza ca nu toate masurile vehiculate in spatiul public in contextul instaurarii starii de urgenta vor fi luate in mod obligatoriu, ci doar cele necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus. "Avand in vedere…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si seful Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals“ din Bucuresti, a declarat ca nu se pune problema inchiderii Bucureștiului in contextul epidemiei de COVID-19 din țara noastra. „Nu discutam despre posibilitatea inchiderii…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat luni ca au intrat in vigoare deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și inspre statele afectate de infecția cu noul coronavirus. Acestea sunt valabile in perioada 9-31 martie, cu…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis informații suplimentare despre masurile ce trebuie respectate pentru prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19). Oficialii prezinta clarificari despre autoizolarea la domiciliu și carantina: ”1. Care este diferența dintre carantina și autoizolarea la domiciliu?…