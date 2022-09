Stiri pe aceeasi tema

- Elita mondiala la sarituri cu schiurile vine la Cupa Mondiala de Vara – Grand Prix, de la Rașnov Cum sporturile de iarna au depașit de mult caracterul sezonier, pe trambulina de 97 de metri de la Rașnov sunt așteptați sa evolueze numeroși campioni olimpici și mondiali. Pista de aterizare este acoperita…

- ”DN Agrar Group SA (BVB: DN), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, cu productie de lapte de vaca si productie vegetala, anunta publicarea situatiilor financiare proforma pentru anul 2021 pentru a reflecta 4 noi companii integrate in 2022. Activele totale la 31 decembrie 2021, cu includerea…

- Au participat concurenți din Romania, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Franța, Germania, Bulgaria, Polonia și Republica Moldova In perioada 12 – 14 august 2022, in Galați, s-a desfașurat a VIII-a ediție a tradiționalului festival internațional de șah clasic Festivalul de Șah Pro Logos Galați. La…

- Dupa intrarea principala din Complexul Sportiv Polivalent de la Unirea te lovește o pictura de mari dimensiuni. Este expusa deasupra intrarii de jos, catre terenul de joc. O pictorița din Bistrița și-a lasat permanent semnatura pe cladire. Autoarea picturii este Mirela Traistaru, una dintre bistrițencele…

- Producatorul iesean de ambalaje din hartie Exonia a atins anul trecut un nivel record in ceea ce priveste rezultatele financiare, obtinand o cifra de afaceri aproape dubla fata de anul 2020 si un profit net de circa patru ori si jumatate mai mare. Afacerile Exonia Holding au urcat pana la 24,1 milioane…

- Președintele Klaus Iohannis saluta aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite ale Americii. Redam mesajul transmis de președinte, cu acest prilej: „Parteneriatul Strategic cu SUA a avut un rol determinant in transformarea democratica a țarii noastre…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta aniversarea, luni, a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii, subliniind ca acesta ‘a avut un rol determinant in transformarea democratica a tarii noastre si a condus la extinderea cooperarii bilaterale si in…

- Pana la aceasta data, in vara lui 2022, 5.700 de studenți au plecat in Statele Unite prin programul Work and Travel. In ultimele trei veri dinainte de pandemie, mergeau cam cu o mie mai mulți sa munceasca in SUA, prin acest program. Libertatea prezinta povestea unui tanar care a vrut sa stea mai mult…