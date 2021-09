Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de clinici stomatologice DENT ESTET, parte a sistemului medical MedLife, reconfirma poziția de lider pe piața de medicina dentara din Romania, inregistrand in primele șase luni ale anului 2021 o cifra de afaceri de 46 de milioane de lei, in creștere cu 60% fața de primul semestru al anului 2020.…

- ”Holde Agri Invest SA, o companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, raporteaza venituri de 14,9 milioane de lei in primul semestru din 2021, in crestere cu 193% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In prima jumatate a anului, compania a derulat investitii in valoare totala de 26,1…

- ”MAMBricolaj, magazin de bricolaj, a inregistrat o cifra de afaceri de 24,98 milioane de lei in primul semestru din 2021, cu peste 47,75% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut. Compania va deschide in luna octombrie un nou magazin in Brasov, al patrulea in cadrul retelei MAMBricolaj si are…

- De asemenea, cifra de afaceri a crescut cu peste 44%, la 677,29 milioane lei, de la 469,53 milioane lei in primul semestru din 2020. “A fost un semestru bun, ne bucuram ca rezultatele confirma eforturile noastre strategice de investitii si dezvoltare. Ne-am axat pe dezvoltarea de noi produse in clinici,…

- ”Teilor, lantul de magazine de bijuterii de lux cu prezenta in regiunea Europei Centrale si de Est, inregistreaza vanzari record de 88 de milioane de lei in primele sase luni ale anului 2021 si raporteaza o crestere cu 116% a cifrei de afaceri fata de 2020 si cu 46% mai mult comparativ cu aceeasi perioada…

- ANALIZA Cel mai bine platit job al saptamanii este in Brasov: 5.000 de euro pe luna. Creste oferta de locuri de munca in Educatie. In top 3 salarii se afla un post de sudor. Job-urile remote, la tot mai mare cautare. Pe langa jobul din IT, bestjobs semnaleaza si doua noutati interesante in topul celor…

- “The e-Learning Company, furnizor de continut e-learning pentru organizatiile private din Romania si parte a Grupului Bittnet, anunta o cifra de afaceri de 1,49 milioane de lei in primele sase luni ale anului 2021, cu peste 60% mai mult comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut si un profit net…

- Liberty Galați raporteaza cele mai bune rezultate trimestriale din 2008 pana in prezent, precum și o perspectiva pozitiva, conform unui comunicat. Compania a raportat o cifra de afaceri de 1,77 miliarde de lei (359 milioane de euro) și EBITDA (profit operațional inainte de scaderea amortizarilor,…