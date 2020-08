Stiri pe aceeasi tema

- Regimul termic prognozat pentru Bucuresti va fi unul calduros, in urmatoarele trei zile, cu valori termice maxime ce vor ajunge frecvent la 33 de grade Celsius, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Citește și: Așa țeapa sa iși fi luat Ludovic Orban?/ OPINIE Potrivit…

- Grupul german Continental, cu peste 20.000 de angajați in Romania, anunța pierderi de 741 mil. euro din cauza pandemiei Grupul german Continental AG a raportat miercuri pierderi nete de 741 milioane de euro in trimestrul doi din 2020, din cauza declinului cererii, in urma pandemiei cu coronavirus. Al…

- Valul al doilea al noului coronavirus in aceasta iarna ar putea face pana la 120.000 de morti in spitalele din Regatul Unit in "cel mai rau caz rezonabil" fara pregatire adecvata, potrivit unui studiu al Academiei de stiinte medicale publicat marti, noteaza AFP, conform agerpres.ro. "Nu este o previziune,…

- ”Unul dintre pilonii economiei romanesti, Electrica a platit, in anul 2019, contributii in valoare de 1,098 miliarde de lei la bugetele de stat si locale. Electrica este unul dintre cele mai puternice branduri romanesti - cu peste 3,8 milioane de utilizatori, unul dintre cei mai importanti angajatori…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a anuntat marti ca a redus emisiile de carbon din operatiuni cu 22% in 2019, fata de 2010, compania investind anul trecut peste 214 milioane de euro pentru mediu.Compania a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru…

- Ministerul Sanatatii a finalizat astazi achizitia celor 115 milioane de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate. Valoarea contractului se ridica la aproape 20 de milioane de euro. Compania care a primit cel mai mare punctaj este detinuta de un om de afaceri canadian.

- Potrivit raportarii CNSCBT, in randul personalului medical s-au inregistrat 3.149 de cazuri de COVID-19 de la debutul pandemiei. In ultima saptamana, unul din sapte cazuri confirmate au fost la personal medical. Citeste si: Valul doi de coronavirus este o realitate. Anunt oficial al autoritatilor…

- Grupul german Continental AG trebuie sa-si diminueze costurile cu sute de milioane de euro, ceea ce va duce probabil si la concedieri, a afirmat directorul general Elmar Degenhart. „Va fi foarte dureros, dar nu avem alta optiune", le-a spus Degenhart angajatilor, printr-un mesaj. „In acest moment,…