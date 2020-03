Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Editorilor din Romania cere masuri imediate din partea Guvernului pentru ca activitatea in domeniul cultural, puternic redusa in ultimele doua saptamani, sa nu se opreasca de tot. Editorii spun ca industria cartii trece prin momente dificile, anunța news.ro.Conducerea AER sustine,…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu a comandat, miercuri, cateva mii de masti de protectie de la o fabrica din Cisnadie si halate si capisoane de la o fabrica din Marsa, recunoscuta pentru productia de steaguri, a declarat directorul unitatii medicale, Cornel Benchea. "Acum am semnat…

- AMRCR infirma categoric informatiile privind inchiderea unor magazine ale retelelor de comercializare a produselor alimentare.Cu privire la informatiile aparute in spatiul public referitoare la inchiderea unor magazine ale retelelor de comercializare a produselor alimentare, Asociatia Marilor Retele…

- Discutiile intre patronat si Sindicatul Autoturisme Dacia privind masura inchiderii temporare a uzinei de la Mioveni s-au incheiat. De joi, 19 martie 2020, fabrica isi opreste activitatea. Productia va fi suspendata timp de trei saptamani. "Incepand de maine, ora 7, pana pe 5 aprilie, fabrica se inchide,…

- ENGIE Romania a luat decizia de a suspenda temporar, incepand cu data de 16 martie, activitatea din centrele de relatii cu clientii din toate judetele in care are operatiuni, in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 si in conformitate cu deciziile autoritatilor.Conform unui…

- Cateva fabrici din Spania ale producatorilor auto Renault si Nissan au oprit vineri temporar productia, sau intentioneaza sa o opreasca saptamana viitoare, din cauza lipsei de componente, ca urmare a efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.Activitatea celor doua fabrici…

- si aduce zambetul pe chipul copiilor internati Angajatii ADIENT TRIM Pitesti au pus mana de la mana pentru un nou proiect de voluntariat, dedicat micilor pacienti ai Spitalului de Pediatrie din Pitesti. Sub deviza “Impreuna pentru o comunitate mai buna”, compania s-a implicat in amenajarea camerei de…