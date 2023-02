Grupul Bosch a avut anul trecut vânzări totale de 88,4 miliarde de euro, mai mari cu aproximativ 12 procente ”In ciuda situatiei macroeconomice dificile, Bosch, furnizorul de tehnologie si servicii, a reusit sa isi creasca vanzarile si rezultatul in exercitiul financiar 2022. Conform cifrelor preliminare, Grupul Bosch a generat vanzari totale de 88,4 miliarde de euro. Astfel, vanzarile au crescut cu aproximativ 12 procente fata de anul precedent, sau cu aproximativ 10 procente dupa ajustarea efectelor cursului de schimb valutar. EBIT (castigurile inainte de dobanzi si impozite) din operatiuni a ajuns la 3,7 miliarde de euro”, anunta grupul. Marja EBIT din operatiuni se asteapta sa fie de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

