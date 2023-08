Acordul va extinde baza de clienti a BYD Electronic, portofoliul de produse si afacerea cu componente pentru smartphone-uri, deoarece urmareste sa capteze potentialul de crestere a Jabil in acest sector. Jabil Circuit, cu sediul in Singapore, care produce placi de circuite imprimate, a infiintat luna aceasta o unitate care i-a absorbit afacerile de productie de produse din Chengdu si Wuxi, care vor fi acum vandute grupului chinez. Actiunile Jabil au crescut cu 6%, pana la 109,50 dolari, in urma informatiei. Actiunile BYD Electronic (BE) au scazut initial cu pana la 9% in Hong Kong, dar si-au inversat…