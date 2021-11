Grupul american Apple Inc vinde pentru prima dată piese de schimb pentru repararea iPhone-urilor Grupul american Apple Inc a anuntat miercuri ca pentru prima data va incepe sa vanda publicului larg piese de schimb si unelte pentru ca oamenii sa-si repare unele dintre telefoanele iPhone si computere Mac, transmite Reuters. Acest program vine dupa ani de presiuni din partea grupurilor de consumatori, care au determinat Apple sa ofere un acces larg la manualele de reparatii si la componente originale. In 2019, Apple a inceput un program in care unitatile de reparatii independente puteau achizitiona piesele sale de schimb, manuale de instructiuni si unelte. In prezent, in acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Apple Inc a anuntat miercuri ca pentru prima data va incepe sa vanda publicului larg piese de schimb si unelte pentru ca oamenii sa-si repare unele dintre telefoanele iPhone si computere Mac, transmite Reuters.

- Apple Inc va vinde piese de schimb publicului larg pentru prima data. Programul va demara la inceputul lui 2022 in Statele Unite si ulterior va fi extins in mai multe tari.Grupul american Apple Inc a anuntat miercuri ca pentru prima data va incepe sa vanda publicului larg piese de schimb si unelte pentru…

- Acest program vine dupa ani de presiuni din partea grupurilor de consumatori, care au determinat Apple sa ofere un acces larg la manualele de reparatii si la componente originale.In 2019, Apple a inceput un program in care unitatile de reparatii independente puteau achizitiona piesele sale de schimb,…

- Grupul american Apple Inc a decis sa reduca productia de tablete iPad pentru a aloca mai multe componente pentru productia de telefoane iPhone 13, un semn ca actuala criza globala de semiconductori afecteaza Apple mai grav decat se estima anterior, informeaza cotidianul japonez Nikkei citand mai…

- - Grupul american Apple Inc. a recucerit locul secund in topul producatorilor mondiali de smartphone-uri, cu 50,4 milioane de telefoane iPhone livrate in trimestrul al treilea, o dovada ca a traversat mai bine criza de cipuri decat alti producatori de telefoane mobile, potrivit firmei de cercetare…

- Grupul taiwanez Foxconn, compania care asambleaza telefoanele iPhone, analizeaza posibilitatea de a produce vehicule electrice in Europa, India si America Latina, inclusiv printr-o cooperare "indirecta" cu constructorii auto germani, a declarat miercuri presedintele companiei Liu Young-way, transmite…

- Grupul taiwanez Foxconn, compania care asambleaza telefoanele iPhone, a dezvaluit luni primele sale trei prototipuri de vehicule electrice, o dovada a ambitiilor sale de a-si diversifica activitatile dincolo de asamblarea de produse electronice pe baza de comanda pentru firme precum Apple, transmite…

- Grupul american Apple Inc va reduce probabil productia iPhone 13 cu 10 milioane de unitati din cauza deficitului global de cipuri, a anuntat marti Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters.