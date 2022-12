Rusici, un grup paramilitar neonazist apropiat de Kremlin, le-a cerut membrilor sai sa transmita informatii despre activitatea militara si de frontiera din Letonia, Lituania si Estonia, ceea ce starneste ingrijorari cu privire la posibilitatea ca gruparile ultranationalistilor rusi sa planifice un atac asupra tarilor NATO, scrie "The Guardian". Canalul oficial de Telegram al Grupului de recunoastere, diversiune si asalt Rusici - care lupta in prezent in Ucraina in numele Kremlinului si care are legaturi cu faimosul Grup Wagner - a cerut membrilor in urma cu cateva zile sa transmita detalii referitoare…