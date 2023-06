Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce mercenarii ce aparțin gruparii Wagner se indreptau spre Moscova, intervenția omului lui Vladimir Putin a adus o rasturnare de situație in lovitura de stat din Rusia. Prigojin a facut anunțul, ce se intampla cu rebeliunea impotriva regimului de la Kremlin. Rasturnare de situație in lovitura…

- Armand Goșu, expert in evoluția fostului spațiu sovietic, susține ca ”pana mai ieri maciuca din mana lui Putin, Prigojin a scapat de sub control și a ajuns sa muște mana stapanului a celui care l-a hranit atat de mulți ani”.Este pentru prima data dupa 1941, cand trupele germane avansau spre Moscova,…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta simbata ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner…

- Unii rusi au fost atrasi intr-o ”aventura criminala”, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, fara sa citeze explicit gruparea paramilitara rusa Wagner a lui Evgheni Prigojin, relateaza BBC News.”Ne batem pentru viata si securitatea poporului nostru”, declara Vladimir Putin in aceasta alocutiune…

- La summitul Uniunii Economice Euroasiatice (UEE) care se desfasoara la Moscova, presedintele kazah Kassim-Jomart Tokaev a criticat in mod neobisnuit de dur uniunea si a calificat apropierea observata intre Rusia si Belarus drept o problema grava, scrie Agentsvo, o organizatie media rusa indepedenta.Vladimir…

- In timp ce tensiunile sunt tot mai vizibile intre șeful Wagner și Ministerul rus al Apararii, fostul spion KGB, Serghei Jirnov, spune ca Prigojin este noul președinte interimar al Rusiei. Potrivit acestuia, Putin nu mai exista la conducerea țarii, este "nebun și depașit".„Este o persoana care vede toata…

- Li Shangfu, ministrul chinez al Apararii, a ales Rusia pentru prima sa deplasare in strainatate dupa preluarea noii funcții. Duminica, el a fost primit de președintele Vladimir Putin personal, la Kremlin. ”Noi avem legaturi foarte puternice, care depașesc alianțele militaro-politice din epoca razboiului…