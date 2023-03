Gruparea Wagner a deschis centre de recrutare în 42 de orașe ale Rusiei Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. ”In 42 de orase din Rusia au fost deschise centre pentru recrutare in armata privata Wagner”, vor fi recrutati ”noi combatanti, care vor merge impreuna cu noi sa-si apere patria si familia; sa construiasca viitorul nostru comun si sa apere memoria trecutului”, a mentionat Prigojin in mesajul sau. ”In pofida rezistentei colosale a armatei ucrainene, vom continua… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei, pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE.

- Gruparea de mercenari Wagner a deschis 58 de centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, potrivit unui anunț facut vineri, 10 martie, de liderul și fondatorul acestei organizații paramilitare, Evgheni Prigojin, informeaza agențiile…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Seful Wagner, Evgheni Prigojin, a recunoscut ca grupul sau de mercenari se confrunta cu dificultati in Ucraina si ca in curand isi va "reduce" dimensiunile, pe fondul dovezilor tot mai numeroase ca influenta sa politica la Kremlin se diminueaza, relateaza The Guardian. "Numarul unitatilor Wagner va…

- Cecenul Ramzan Kadirov, un aliat apropiat al lui Putin, a declarat ca Moscova isi va atinge obiectivele in Ucraina pana la sfarsitul anului si a subliniat ca pentru asigurarea securitatii Rusiei trebuie cucerite si orasele Harkov si Odesa, relateaza TASS. Astfel, intr-un interviu difuzat de televiziunea…

- Statele Unite ale Americii au desemnat grupul paramilitar rus Wagner drept organizatie criminala internationala, a anuntat vineri, 20 ianuarie, Casa Alba, denuntand activitatile acestei grupari in Ucraina, relateaza AFP. „Wagner este o organizatie criminala care comite vaste atrocitati si abuzuri ale…

- Evgheni Prigojin, finanțatorul grupului de mercenari Wagner, care activeaza in razboiul din Ucraina de partea Rusiei, cere ca averile oligarhilor sa fie naționalizate pentru a susține efortul de razboi al Kremlinului, arata o analiza a understandingwar.org . Prigojin a cerut acest lucru la inmormantarea…