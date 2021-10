Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Stat Islamic-Khorasan a revendicat atentatul sinucigas care a ucis cel putin 41 de persoane in timpul rugaciunilor de vineri intr-o moschee siita din Kandahar, leagan al talibanilor, informeaza Agerpres . Mai multe explozii au lovit Moscheea Fatemieh din centrul Kandaharului (in sudul Afganistanului),…

- Aceasta a afirmat in doua comunicate ca este autoarea a "trei atentate cu bomba distincte" care au vizat trei "vehicule ale talibanilor" sambata la Jalalabad, iar apoi un alt "atac cu bomba" duminica impotriva "unui vehicul al talibanilor" in acest mare oras din estul Afganistanului.Jalalabad este capitala…

- "Sute" de membri ai fortelor de securitate, care s-au retras in zona aeroportului din Kunduz, dupa caderea orasului - situat in nord-estul Afganistanului- in weekend, s-au predat miercuri talibanilor, a declarat pentru AFP un consilier local. "In aceasta dimineata, sute de soldati, politisti si membri…