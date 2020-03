Stiri pe aceeasi tema

- Organizația terorista Statul Islamic le cere militanților sai sa nu calatoreasca in Europa, pentru a nu se imbolnavi de coronavirus, scrie Politico, care citeaza Homeland Security Today. In utima ediție a newsletter-ului ISIS, editorii care de obicei ii indemnau pe jihadiști sa organizeze atacuri teroriste…

- Statul Islamic ii sfatuieste pe membrii sai sa nu calatoreasca in Europa, sa se fereasca de acest continent din cauza pandemiei de coronavirus si ii instruieste cum sa evite raspandirea virusului, relateaza Politico care citeaza Homeland Security Today.

- Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel explica faptul ca spirtul nu este bun ca dezinfectant și spulbera astfel mitul romanilor. Cerlcel a precizat, la Antena 3, ca dezinfectarea in cazul epidemiei de coronavirus de face cu substanțe pe baza de clor și pe baza de...

- Guvernul italian a adoptat un decret cu noi masuri de urgenta pentru controlul transmiterii coronavirusului in contextul celui mai grav focar din Europa, care a dus la moartea a cel putin 107 persoane in mai putin de doua saptamani, informeaza Agerpres , cu referire la Reuters. Toate masurile sunt valabile…

- Sebastian Stan, actorul de origine romana care a cucerit Hollywood-ul prin apariția lui in cele mai mari producții ale lumii, se teme și el de amenințarea coronavirusului. Artistul, care a ajuns in Europa in urma cu puțin timp, a postat o fotografie care i-a amuzat și ingrijorat pe fani.

- Sanatatea și securitatea muncii reprezinta un ansamblu de activitați avand ca scop asigurarea condițiilor optime in desfașurarea procesului de munca, apararea sanatații, integritații corporale si vieții angajaților/lucratorilor și a altor persoane angrenate in procesul de munca. Astfel, pentru prevenirea…

- Expertii guvernamentali din Uniunea Europeana sunt de acord ca interzicerea traficului transfrontalier in interiorul Uniunii pentru persoanele cu simptome de infectie cu coronavirus ar fi contraproductiva, iar optiunea preferata este carantina, au declarat joi agentiei Reuters mai multi oficiali…

- Manchester City a contestat decizia UEFA, care i-a interzis sa mai joace în cupele europene în urmatoarele doua sezoane, din cauza încalcarii fair-play-ului financiar. Gruparea din Premier League a facut apel la TAS si spera sa poata evolua în continuare în competitiile…