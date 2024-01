Stiri pe aceeasi tema

- "Ceea ce facem acum - s-a facut astazi si cred ca va fi anuntat in orele urmatoare - (este ca) am adoptat un regim dedicat Hamas. Am pus pe lista sase persoane", a declarat oficialul european sub rezerva anonimatului, relateaza Reuters.Oficialul a adaugat ca cele sase persoane sunt toate din tari arabe…

- Statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU au cerut miercuri rebelilor houthi din Yemen sa opreasca atacurile asupra navelor comerciale din Marea Rosie si Golful Aden, spunand ca acestea sunt ilegale si ameninta stabilitatea regionala, libertatea de navigatie si aprovizionarea globala cu alimente,…

- Uniunea Europeana a anuntat, miercuri, ca a adoptat sanctiuni impotriva celui mai mare producator rus de diamante, grupul public Alrosa, si a directorului sau general, in cadrul unui pachet de masuri adoptat in decembrie ca urmare a razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, informeaza AFP si…

- Kremlinul anunta marti ca Rusia va ”ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana (UE) profitabilului comert cu diamante rusesti, pe care Bruxelles il considera o sursa de finantare a ofensivei ruse in Ucraina, relateaza AFP.Tari din Occident au adoptat un numar important de sanctiuni…

- Trenurile din Romania vor trebui sa circule cu 160 km/h pana in 2030, aceasta fiind obligatie pan-europeana, a declarat vineri comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean."Uniunea Europeana are un plan foarte clar privind infrastructura de transport. Asta poarta denumirea de reteaua transport…

- Uniunea Europeana este pe cale sa acorde statelor membre puterea de a opri importurile de gaze din Rusia si Belarus, relateaza vineri Reuters citand Financial Times (FT).Orice stat membru va putea sa blocheze companiile din Rusia si Belarus sa obtina spatiu in gazoductele si in terminalele lor de…

- Uniunea Europeana a devenit primul organism internațional care incrimineaza daunele aduse mediului la scara larga, „comparabile cu ecocidul". Noua directiva europeana, adoptata joi seara, pedepsește mai sever cazurile grave de distrugere a ecosistemelor, inclusiv distrugerea habitatelor și taierile…

- Consiliul si Parlamentul European au adoptat noua legislatie privind restaurarea naturii, care obliga statele membre ca pana in 2030 sa redea naturii cel putin 20% din suprafetele de pamant si apa degradate. Pentru 2040 este prevazuta o tinta de 60%, pentru ca in 2050 sa poata fi atinsa tinta de restaurare…