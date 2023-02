Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane, inclusiv doi cetateni albanezi, au fost trimise in judecata pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic international de droguri de mare risc, trafic intern de droguri de mare risc, anunta IGPR, care afirma ca a fost destructurat cel mai important grup infractional care…

- olițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate - Serviciul Antidrog, impreuna cu polițiștii Direcției Operațiuni Speciale și procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au destructurat o grupare specializata in trafic internațional de droguri, anunța IGPR. Fii la curent cu…

- Grupare specializata in spalare de bani și trafic internațional de droguri, destructurata, Poliția Romana, prin Direcția de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul Antidrog, a desfașurat, in comun cu autoritați din Olanda, Polonia și Germania, mai multe percheziții concomitente, in locații…

- Poliția Romana, prin Direcția de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul Antidrog, a desfașurat ieri, in comun cu autoritați din Olanda, Polonia și Germania, mai multe percheziții concomitente, in locații din Romania, Olanda și Polonia, pentru probarea activitații infracționale a unei grupari…

- Autoritatile judiciare au facut simultan perchezitii in Romania, Olanda, Polonia si Germania, la o grupare specializata in trafic international de droguri. Sunt vizati cetateni turci, olandezi, romani si polonezi, anunța News.ro. ”La data de 24 ianuarie 2023, Politia Romana, prin Directia de Combatere…

- "Jandarmii (...) au observat grupul de tineri adunati in apropierea institutiei de invatamant, care au devenit agitati la aparitia lor. In urma verificarilor efectuate, jandarmii au descoperit asupra unui tanar din grup un pachet de tigari ce continea in interiorul acestuia doi muguri de culoare verde,…

- O grupare care acționa in șapte județe, inclusiv in Timiș, și obliga fete cu varsta mai mica de 18 ani sa se prostitueze, a fost destructurata de DIICOT. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofițeri de poliție…

- Noua persoane au fost reținute, iar alta a fost plasata sub control judiciar intr-un dosar de spalare de bani care vizeaza tranzacții de 70 de milioane de euro. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din cadrul IGPR și procurorii DIICOT au facut marți 13 percheziții domiciliare…