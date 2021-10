Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurori DIICOT Caraș-Severin, au efectuat patru percheziții domiciliare la adresele unor persoane...

- In primele noua luni ale anului, politistii de frontiera au retinut in vederea confiscarii aproximativ 2,5 milioane pachete cu tigari de contrabanda, cu o valoare aproximativa de 30 milioane lei, a declarat inspectorul general al Politiei de Frontiera, chestor principal de politie Liviu Bute, cu…

- Aproximativ 1.400.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 3 milioane de euro, au fost confiscate in primele 9 luni ale acestuia an la frontiera de nord a tarii, informeaza ITPF Sighetu Marmatiei. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in primele 9 luni, pe linia combaterii…

- In perioada 30 august – 3 septembrie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, precum și efective din cadrul subunitaților teritoriale ale inspectoratului, sprijinite de lucratori din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș, organe silvice din…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, cu sprijinul colegilor de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu...

- Joi, 19 august, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au desfașurat o acțiune, in municipiul București și in județul Ilfov, pentru documentarea activitații infracționale…

- Un autotren care parea abandonat de mai mult timp a atras atenția polițiștilor din localitatea aradeana Halmagiu. Astazi, cand au verificat tirul, oamenii legii au constatat ca acesta este plin cu țigari. Conform specialarad.ro, la aceasta ora polițiști din cadrul IPJ Arad s-au deplasat la fața locului…

- In perioada 15-18 iulie, polițiștii rutieri, de ordine publica, de investigare a criminalitații economice si actiuni speciale au executat o acțiune, avand ca principale obiective cresterea gradului de disciplina rutiera, prevenirea si combaterea faptelor din domeniul silvic si combaterea contrabandei…