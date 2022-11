Zece persoane, membre ale unui grup infracțional specializat in evaziune fiscala, care, timp de aproape patru ani au prejudiciat bugetul de stat cu peste 18 milioane lei, au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT Giurgiu. Prin rechizitoriul din data de 24.11.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 10 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si evaziune fiscala in forma continuata. In cauza s-a retinut…