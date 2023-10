Stiri pe aceeasi tema

- Criza neasteptata care a aparut sambata dupa atacul surprinzator al Hamas asupra Israelului a dat nastere unei intense activitati diplomatice in capitalele relevante din Orientul Mijlociu, Europa si SUA cu intentia de a gasi o modalitate de mediere si oprire a violentelor. Astfel, Egiptul poarta discutii…

- Polițiștii fac vineri noua percheziții in județele Dambovița, Giurgiu și Argeș, intr-un dosar de camata, șantaj, trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Grupul infracțional ar fi fost constituit de un barbat și de cei șase fii ai lui.

- Un cunoscut preot din Alba a fost sanctionat de catre conducerea Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia cu oprirea de la savarsirea unor lucrari sfinte timp de 30 de zile, ca pedeapsa pentru ca a slujit Sf. Liturghie noaptea.

- Planuri de calatorie spre vestul Europei date peste cap pentru trei nepalezi, in Timiș. Ei au intrat in Romania cu vize de munca insa au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia. Voiau de fapt sa ajunga in vestul Europei.

- Un șofer in varsta de 19 ani, care-și luase permisul de conducere cu numai noua luni in urma, a accidentat grav șase tineri, in preajma unei benzinarii, la ieșirea din localitatea Santimbru, județul Alba. Trei dintre cei loviți au decedat. La numai o saptamana dupa cazul șoferului drogat de la Constanța,…

- Planuri de calatorie date peste cap pentru cinci indieni și srilankezi, la granița Romaniei cu Serbia. Ei au intrat in țara noastra cu vize de munca, dar planuiau de fapt sa ajunga ilegal in Germania. Au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița.

- Satul este situat aproape la jumatatea distantei dintre Cluj si Alba-Iulia si se afla la poalele Muntilor Apuseni. Altul este insa motivul pentru care satul este considerat a fi printre cele mai frumoase din Romania.

- Planuri de calatorie date peste cap pentru opt nepalezi veniți sa munceasca legal in Romania. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia pentru a ajunge in vestul Europei. Polițiștii au deschis dosare penale.