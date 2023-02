Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni a trimis un mesaj tuturor romanilor aflați oriunde in lume. „Dragi romani de pretutindeni, In fiecare an, pe 15 ianuarie, sarbatorim Ziua Culturii Naționale, care ne reamintește contribuția marelui Mihai Eminescu la dezvoltarea…

- Odata cu apropierea sfarșitului anului 2022, oamenii incep sa iși puna ordine in obiectivele pentru noul an. Potrivit unui sondaj realizat de platforma sociala de investiții eToro, in 2023 prioritațile principale sunt sanatatea, finanțele, dezvoltarea personala și cea profesionala. Respondenții romani…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis peste 65 de miliarde de euro in țara din 2007 si pana in prezent. Cele mai importante sume vin dinspre Germania și Marea Britanie, și asta pentru ca mulți romani au plecat din Italia și Spania, unde erau mai prost platiți. Fii la curent cu cele…

- Guvernul introduce o noua taxa prin OUG, ” taxa pe soare ”. Romanii cu fotovoltaice vor fi obligați sa plateasca pentru ce produc și consuma. Reprezentanții USR semnaleaza ca Guvernul PSD-PNL a introdus o noua taxa prin OUG, in plina criza energetica,„taxa pe soare”. Ordonanța a fost emisa chiar inaintea…

- La multi ani tuturor celor care traiesc cu Romania in suflet, a transmis joi secretarul de stat Gheorghe Carciu, seful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. „Sarbatorim astazi, 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, iar imnul nostru national se va auzi peste tot in lume, acolo unde romanii…

- La multi ani tuturor celor care traiesc cu Romania in suflet, a transmis joi secretarul de stat Gheorghe Carciu, seful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Potrivit unui comunicat al MIPE, pretul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrica si cu peste 535% la gazele naturale. In cazul energiei termice in sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal. In aceste conditii, peste 30% din bugetul unei gospodarii…

- Un scandal a izbucnit, marti, in plenul Camerei Deputatilor, dupa ce deputatul AUR George Simion a luat cuvantul cu privire la un proiect adoptat care vizeaza infiintarea centrelor comunitare romanesti in strainatate, referindu-se si la un alt act normativ adoptat anterior, iar presedintele de sedinta,…