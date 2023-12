Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romanii care locuiesc in judetul Prahova! Un gigant de origine franceza va face o investiție uriașa in zona! Mai exact, unul dintre liderii industriei HVAC va deschide prima fabrica din Romania. Aici urmeaza sa fie create peste 350 de locuri de munca.

- Groupe Atlantic investeste intr-o prima fabrica din RomaniaGroupe Atlantic investeste 60 de milioane de euro si deschide prima fabrica din Romania in judetul Prahova, creand 370 de locuri noi de munca pana in 2026, informeaza luni compania. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, compania,…

- Incepand cu data de 1 decembrie 2023, se pune lacatul pe una dintre cele mai cunoscute fabrici din țara noastra. Sute de angajați vor fi dați afara. Va ramane doar personalul care asigura paza cladirilor. De maine, in mod oficial, fabrica va opri producția. Este vorba despre fabrica de... Citește…

- France Medias Monde, impreuna cu filiala sa CFI Developpement Media, a inaugurat joi, la Bucuresti, polul regional „Europa Centrala si de Est”. Noul sediu, dotat cu echipamente de ultima generatie si complet interoperabile cu cele de la Paris, gazduieste RFI Romania, postul de radio in limba romana,…

- Articolul Serviciu pentru proiectele de economie circulara, cu zece angajați, implememtat de Primaria Buzau:”Vom fi primii din țara” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria Buzau va fi prima din țara care va avea un serviciu dedicat exclusiv proiectelor de economie circulara. Anunțul a fost…

- Activitatea de investiții hoteliere in regiunea ECE – 6 (Polonia, Cehia, Romania, Ungaria, Bulgaria, Slovacia) a totalizat 464 milioane euro in ultimele 12 luni – iunie 2022 – iunie 2023, in ciuda creșterii notabile a costurilor de finanțare și a provocarilor economice și geopolitice in curs. Aceasta…

- Un mare producator european de electrocasnice, care are o fabrica și in Romania, da afara 3.000 de angajați! Care este motivul Un mare producator european de electrocasnice, care are o fabrica și in Romania, da afara 3.000 de angajați! Care este motivul Producatorul suedez de electrocasnice Electrolux…

- ”Activitatea de investitii hoteliere in regiunea ECE – 6 (Polonia, Cehia, Romania, Ungaria, Bulgaria, Slovacia) a totalizat 464 milioane euro in ultimele 12 luni – iunie 2022 – iunie 2023, in ciuda cresterii notabile a costurilor de finantare si a provocarilor economice si geopolitice in curs. Aceasta…