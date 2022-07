Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului, Igor Grosu, da asigurari ca Republica Moldova nu va ramane fara gaze naturale in plina iarna. Seful Legislativului spune ca au loc discutii atat cu reprezentantii concernului rus Gazprom, cat si cu alti furnizori de gaze naturale, noteaza IPN.

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o intrevedere cu noul ambasador al Republicii Polone in Republica Moldova, Tomasz Kobzdej. Discuțiile s-au referit la situația regionala de securitate, razboiul din Ucraina și gestionarea crizei refugiaților. Șeful Legislativului a adresat mulțumiri autoritaților…

- Agenda de reforme a Republicii Moldova, dupa acordarea statutului de țara candidata pentru aderarea la Uniunea Europeana, și provocarile de securitate cu care se confrunta țara noastra au fost principalele subiecte discutate de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu o delegație de parlamentari lituanieni,…

- Președintele Parlamentului explica necesitatea prelungirii starii de urgența cu inca 45 de zile prin incertitudinea generata de razboiul din Ucraina. Igor Grosu spune ca eventuale atacuri asupra regiunii Odessa ar putea crea noi valuri de refugiați care vor dori sa se adaposteasca in Republica Moldova…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat situația creata in jurul prețului mare la gazele naturale. In cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, oficialul a declarat ca țara noastra are de facut trei lucru in acest sens. Igor Grosu a precizat ca muncesc la acest capitol și cauta surse alternative.…

- Autoritațile cauta soluții pentru a debloca situația de la unele puncte de frontiera, unde s-au format cozi imense de camioane. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat ca problema a fost pusa in discuție la intalnirea cu omologul sau roman, Marcel Ciolacu. „Cunoaștem problema, deja autoritațile…