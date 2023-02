Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul Arhitecților din Romania (OAR) a transmis miercuri, 8 februarie, ca susține menținerea in vigoare a Planului Urbanistic Zonal – Zone Construite Protejate (PUZCP), avand in vedere valoarea patrimoniului cultural arhitectural-urbanistic al Bucureștiului și interesul public pe care o astfel…

- Viceprimarul USR al Capitalei, Horia Tomescu afirma ca daca de maine vor fi suspendate zonele protejate ale Bucurestiului, noi ceilalti nu vom mai vedea iarba din parcuri din cauza carciumilor, nu vom mai vedea case de patrimoniu din cauza blocurilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Au baut, s-au certat si l-a omorat. Un barbat de 52 de ani este suspectat ca l-a ucis pe amicul sau, de 38 de ani, in apartamentul pe care il inchiriau. Crima s-a produs aseara, in sectorul Botanica al Capitalei. Politia sustine ca cei doi au consumat alcool.

- Investițiile in termoficare, consolidarea cladirilor cu risc seismic și revitalizarea parcurilor se numara printre cele 10 masuri pe care pe care Nicușor Dan va trebui sa le rezolve in perioada ur, potrivit planului trimis de președintele PNL București, Ciprian Ciucu. Primarul general va avea la dispoziție…

- Anunț important pentru locuitorii Capitalei. Peste doar cateva zile, Consiliul General al Municipiului București va vota un proiect de hotarare prin care se va schimba numele unui parc din centrul Bucureștiului. Cine a depus cererea. Parcul din centrul Bucureștiului care iși schimba numele La mai puțin…

- In cartierul din sectorul 6 al Bucureștiului, locuitorii traiesc de multa vreme cu pericolul cainilor fara stapan, care umbla in haite. Oamenii care au sarit primii in ajutorul femeii sfașiate de o haita, sambata dimineața, spun ca sesizeaza autoritațile de peste o luna și nu s-a intamplat nimic. Cartierul…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 13 și 23 de minute inainte de intrarea in Pasajul Unirii dinspre Bulevardul Tineretului. Autocarul era plin cu turiști din Grecia, care mergeau sa viziteze Palatul Parlamentului și centrul Bucureștiului. Planurile le-au fost insa spulberate intr-o clipa. Plafonul…

- Un cunoscut interlop din Constanța a fost omorat, luni, pe o strada din Malta, de trei membri ai sangerosului clan Chira, care acționeaza, in mod obișnuit, in partea de est a Capitalei. Barbatul ucis era cautat de autoritațile britanice, iar in Romania era cunoscu ...