Groaznic! Bărbat care se odihnea pe un câmp, călcat de tractor Un barbat in varsta de 71 de ani, din Urmenis, a fost calcat de un tractor in timp ce se odihnea pe camp. „In seara zilei de 03 iulie, un barbat in varsta de 38 ani, din Targu Mureș, in timp ce conducea un tractor prevazut cu cositoare, pe drumul comunal care face legatura intre localitatea Camp din judetul Bistrița-Nasaud și localitatea Craiești, din judetulMureș, avand intenția de a intra pe un teren agricol, a trecut cu cositoarea peste un barbat in varsta de de 71 ani, din Urmeniș, care se afla intins in vegetația aflata pe sensulde deplasare al tractorului, in afara drumului comunal”, a anunțat… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

