Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele zile au adus o crestere a numarului cazurilor de infectii cu virusul gripal sau cu viroze respiratorii, in Timisoara fiind afectati atat copii, cat si adulti. In sectiile de boli infectioase ale Spitalului ”Victor Babes” din Timisoara sunt internati, in prezent, trei copii in varsta de 4…

- In aceasta perioada, camerele de garda sunt suprasolicitate de parinți cu copii. ”In ultima saptamana a crescut numarul cazurilor de infecții respiratorii acute, gripa, pneumonii, dar și de infecții digestive cu rotavirus. Pentru ca sunt in circulație trei virusuri: virusuri gripale, SARS-COV-2 și rotavirusul,…

- Fostul ministru USR al Transporturilor Catalin Drula sustine cs CNAIR a anulat licitatia pentru Lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, ceea ce, in opinia sa, inseamna ca actualul detinator al portofoliului Sorin Grindeanu "arunca la gunoi peste 187 de milioane de euro din PNRR". "Incompetenta acestei…

- Mobilizare impresionanta de forte pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina. Cei care ajung cu trenurile in Gara de Nord din Capitala sunt așteptați cu alimente și haine. In școlile din București se strang pachete cu tot ce este necesar.

- Medicul Emilian Imbri, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase, ”Victor Babeș” din Capitala, consilier al ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, atrage ca deși Omicron este mai puțin agresiva, cazurile grave se inregistreaza in randul populației nevaccinate. ‘Insist pe ideea de a continua…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, se deplaseaza, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, care a fost afectat de un incendiu anul trecut. Rafila va discuta cu autoritatile locale, dar si cu echipa de conducere, in vederea redeschiderii unitatii pentru a acorda asistenta medicala in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, se deplaseaza, marti, la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, care a fost afectat de un incendiu anul trecut, si va discuta cu autoritatile locale, dar si cu echipa de conducere in vederea redeschiderii unitatii pentru a acorda asistenta medicala in conditii…

- „Pana la sfarsitul lunii vom avea si primele cantitati de Molnupiravir, cred, si la inceputul lunii februarie - jumatatea lunii februarie sau mai tarziu celalalt antiviral. Noi, pentru o estimare a unui milion de cazuri in Romania, am considerat ca circa 250.000 de pacienti ar trebui sau sa fie beneficiarii…