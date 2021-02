Gripa aviară H5N8: OIE recomandă măști și mănuși pentru oamenii care au contact cu păsările infectate Organizația mondiala pentru sanatate animala (OIE) a recomandat luni persoanelor care intra în contact cu pasari infectate cu grupa aviara H5N8 sa poarte maști și echipamente de protecție, dupa ce Rusia a anunțat ca a detectat pentru prima oara o transmisie a acestei tulpini de virus la oameni, scrie AFP.



"Ținând cont de riscul de infecție umana, este recomandat pentru persoanele care lucreaza cu sau sunt în contact cu pasari infectate (sau suspecte de a fi infectate) de gripa aviara sa poarte costume de protecție, în special maști, ochelari de protecție, manuși… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

