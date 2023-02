Gripa aviară este mai periculoasă. Aprovizionarea cu alimente a lumii, în pericol Gripa aviara a ajuns in noi colturi ale globului si a devenit endemica pentru prima data la unele pasari salbatice care transmit virusul pasarilor de curte, potrivit medicilor veterinari si expertilor in boli, care avertizeaza ca acum este o problema pe tot parcursul anului. Reuters a vorbit cu peste 20 de experti si fermieri de pe patru continente, care au spus ca prevalenta virusului in salbaticie semnaleaza ca focarele record nu se vor diminua curand in fermele de pasari de curte, crescand amenintarile la adresa aprovizionarii cu alimente a lumii. Boala, un risc tot anul Acestia au avertizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

