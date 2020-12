Gripa aviară: 17 focare în Franța Un focar de gripa aviara a fost detectat în Hautes-Pyrénées, în sud-vestul Franței, un nou caz care se adauga la alte 17 focare din cinci departamente ale țarii, a declarat miercuri prefectura, potrivit AFP.

Pe 22 decembrie, o suspiciune de gripa aviara a fost declarata în nordul departamentului Hautes-Pyrénées. "Rațele din ferma infectata au fost sacrificate pentru prevenire, iar ferma este dezinfectata", a declarat prefectura într-un comunicat.

Acest focar a fost confirmat miercuri și un ordin de supraveghere va fi emis de prefectul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

