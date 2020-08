Stiri pe aceeasi tema

- Grinzile construite de Anghel Saligny la Cazinoul de pe faleza Constantei, arata ca noi dupa mai bine de 100 de ani. Dupa finalizarea lucrarilor la monument, vor putea fi admirate de catre vizitatori.

Primarul turdean Cristian Matei a anunțat ca au fost realizate demersurile necesare pentru restaurarea parcelei eroilor romani din Cimitirul Eroilor.

