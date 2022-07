Grindină, vârtejuri, vânt la o sărbătoare din Volpiano Localitatea italiana Volpiano din zona Torino era, acum doua seri, in sarbatoare. Una de mai multe zile inchinata sfantului patron al localitații. Așa ca, la spectacolele organizate de primarie, dar și la tonetele, mesele, foișoarele ori standurile cu de toate, era lume multa. Cateva sute de oameni. Care se simțeau bine și se bucurau de sarbatoare. Din senin, s-au dezlanțuit rafalele de vant, a inceput ploaia cu grindina, apoi, imediat, furtuna urmata de vartejuri. Toate n-au durat decat cateva minute. Dar, suficient ca sa devasteze locul. Au cazut copaci, au fost lovite mașini și tonete, au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

