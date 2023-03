Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu anunta ca a fost incheiat un parteneriat intre CNAIR si Consiliul Judetean Timis privind construirea unui drum de conectivitate la Aeroportul International "Traian Vuia".

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca, astazi, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Consiliul Județean Timiș au semnat un parteneriat care va duce la amenajarea unui nou drum de legatura pentru Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara. „Unda verde pentru construcția…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila a semnat 40 de noi contracte de finantare, depuse prin componenta C10 – Fondul Local din Planul National de Redresare si Rezilienta, valoarea totala fiind de 51.384.121,04 de lei, anunta ministerul joi. Pana in prezent, prin…

- Consiliul Judetean Timis in parteneriat cu CNAIR vor implementa un proiect de 22 de milioane de euro pentru realizarea unui drum de conectivitate de 7 km intre aeroportul din Timisoara si Autostrada A1, scrie Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- REȘIȚA – Pentru asta, completeaza chestionarul pe care primaria l-a postat pe pagina proprie de Facebook. Acesta cuprinde intrebari care vizeaza eficiența energetica, iluminatul public, mobilitatea urbana, managementul deșeurilor, digitalizarea, dezvoltarea urbana verde, educația și implicarea! Este…

- Consiliul Judetean Timis a anuntat ca va depune o cere de finantare, printr-un program european, in valoare de 10 milioane de euro, pentru renovarea Castelului Huniade, aflat in centrul orasului Timisoara. In trecut, in castel a functionat Muzeul Banatului, insa acesta a fost inchis pentru lucrari…

- CNAIR anunta ca joi, de la ora 15.30, au fost deschisi circulatiei primii 13,17 km din autostrada Sibiu – Pitesti, sectiunea 1, Sibiu – Boita, construiți de o firma austriaca. „De astazi se circula pe 13 kilometri de autostrada intre Sibiu și Boița! Și sunt doar inceputul! Anul acesta au fost semnate…

- „Comisiile parlamentare reunite pentru finante banci au inteles importanta finantarii transporturilor si chiar au acceptat sa aloce sume in plus! Au dat unda verde suplimentarii cu 17% a bugetului Ministerului Transporturilor pentru anul 2023, comparativ cu 2022. Sunt peste 23,3 miliarde de lei care…