- Prietenia dintre Ponta și Grindeanu e veche: in 2017, cei doi s-au baricadat in Guvern dupa protestele impotriva OUG 13. Grindeanu este acuzat și de relațiile cu statul paralel, dupa ce a angajat in guvern un consilier de stat din Servicii. Sorin Grindeanu crede ca PSD ar caștiga alegerile prezidențiale…

- Invitat la interviurile pe care le realizeaza Anca Alexandrescu, politicianul liberal a raspuns unui tir de intrebari incomode, venite atat din partea telespectatorilor Realitatea Plus, cat și a moderatoarei. Multe dintre ele au vizat poziționarea sa fața de protestul transportatorilor "Cred ca ar trebui…

- "Sunt lucruri pe care le putem face și pentru care ne-am angajat reponsabilitatea și altele, care nu țin doar de ministerul Transporturilor, cum ar fi RCA, apoi e vorba de Ministerul Finanțelor, am ințeles ca vor discuta duminca cu domnul ministru. La majorarea covarșitoare a celor care au participa…

- „Am auzit ca nu s-a dus cu trenul la Nuba Chalet, deși pentru participanți s-au rezervat 100 de locuri la Sageata Albastra. Cum poate un om de talia lui Sorin Grindeanu, care s-a inchis in Guvern, sa se duca la o asemenea petrecere, care, impreuna cu prieteni foști de la PDL sa-l dea jos pe Ciolacu…

- Partidul Social Democrat a lansat, marți, campania „ STOP violența impotriva femeilor”, prin care se popularizeaza numarul la care victimele pot solicita ajutor și sprijin, in condițiile datelor ingrijoratoare din țara noastra.

- PSD-ul lui Ciolacu și PNL-ul lui Ciuca guverneaza prin derogari; derogari de la lege, de la ordinea constituționala, de la bunul simț comun. Dupa ce... The post Ciolacu și-a luat Fondul de Rezerva Bugetara pe persoana fizica (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- George Sava, fostul director al Agenției Domeniilor Statului(ADS), se afla in mijlocul unei investigații a DNA pentru luare de mita. Cu toate acestea, vrea sa ocupe o funcție cheie in administrația buzoiana. Sava, care a condus anterior Agenția Domeniilor Statului, a fost recent inlaturat din funcția…