Fostul premier Ludovic Orban, la DNA

Fostul premier Ludovic Orban a fost audiat azi la DNA in dosarul in care sunt cercetati fostul selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca, directorul Romarm, Gabriel Tutu, si Alexandru Piturca, fiul fostului selectioner.Potrivit DNA, pe fondul pandemiei generate de virusul COVID 19, in perioada 19 martie 2020 16… [citeste mai departe]