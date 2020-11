Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa care a avut loc la Timisoara, ca romanii ”trebuie sa isi ia tara inapoi”, mai ales ca actualul Guvern care ”aproape a distrus economia” si care ”conform Curtii de Conturi a furat banii”, noteaza news.ro.”Va…

- Prim-vicepreședintele PSD sustine ca acest mod de guvernare "nu mai poate continua". "De ce ne baga iar in casa? Pentru ca acest Guvern de incompetenti si hoti a esuat groaznic in gestionarea pandemiei. Sunt total depasiti de situatie. Sunt haotici! Din cauza lui Orban si a Guvernului PNL…

- Vineri va fi promulgate o lege ce prevede tratament gratuit, pe viața, in cazul victimelor incendiului de acum cinci ani, din Clubul Colectiv. In prezent, legea prevede ca tratamentul lor poate fi suportat de la bugetul de stat doar pana la sfarșitul acestui an. Klaus Iohannis a anunțat, intr-o conferința…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, susține ca PNL masluiește cifrele privind numarul cazurilor de Covid-19.Citește și: Raed Arafat anunța pericolul de pe strada: 'Avem persoane pozitive care poate ca nici ele nu știu ca sunt bolnave'„Am vazut cu toții poziția PNL și a președintelui Klaus Iohannis…

- PSD da vina pe Guvernul Orban pentru evoluția epidemiei de coronavirus din Romania și compara bilanțul victimelor coronavirusului cu bilanțul tragediei de la Colectiv. Social-democrații avertizeaza ca „vom trai cate un Colectiv in fiecare zi!”.

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, acuza ca specialiștii angajați in spitale, DSP-uri și servicii de ambulanța, in perioada starii de urgența, au fost dați afara, contractele lor nefiind prelungite in starea de alerta.„Specialiștii angajați temporar in spitale, servicii de ambulanța,…

- Avocatul Gheorghe Piperea ii ironizeaza sambata pe guvernanți in legatura cu indemnul de a merge la vot, amintind ce declara președintele Klaus Iohannis cu ocazia Sarbatorilor Pascale din acest an – cand ne aflam tot in plina epidemie de Covid – și ce mesaj a transmis acum, cu ocazia alegerilor. „Pentru…

- Alocațiile ar putea fi dublate daca președintele promulga legea prin care Parlamentul a decis revenirea la dublarea alocațiilor din acest an, dupa ce Guvernul a eșalonat calendarul de dublare pana in 2022. Curtea Constituționala a Romaniei a decis joi ca sesizarea Guvernului impotriva dublarii alocațiilor…