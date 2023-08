Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a tot ieșit cu declarații și promisiuni cu privire la finalizarea mai multor loturi de pe Autostrada Transilvania. In urma cu doua zile, Grindeanu a anunțat ca loturile Chețani – Campia Turzii, Suplacu de Barcau – Nușfalau și Nadașelu –…

- Fostul ministru al Transporturilor si al Afacerilor Interne, Lucian Bode ,a transmis, miercuri, un mesaj politic de pe santierul autostrazii Nusfalau- Suplacu de Barcau, unde se afla alaturi de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, scrie News.ro.”Toata agitatia politica de la Bucuresti este…

- Ministrul Transporturilor a declarat ca nu este deloc mulțumit cu avansul lucrarilor la centura Zalau și amenința cu o vizita de lucru. „Trebuie sa gasim impreuna o varianta care sa duca la marirea ritmului lucrarilor pe centura Zalaului. Nu sunt multumit, nu am cum sa fiu multumit. Trebuie sa gasim…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca tronsonul Suplacu de Barcau - Nusfalau din Autostrada Transilvania va fi dat in folosinta in septembrie.

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca tronsonul Suplacu de Barcau- Nusfalau din Autostrada Transilvania va fi dat in folosinta in jurul datei de 15 septembrie.

- Fostul ministru al Transporturilor si al Afacerilor Interne Lucian Bode a transmis, miercuri, un mesaj politic de pe santierul autostrazii Nusfalau- Suplacu de Barcau, unde se afla alaturi de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Toata agitatia politica de la Bucuresti este doar o agitatie politica.…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, alaturi de directorii generali ai CNAIR și CFR SA, Cristian Pistol și Ion-Alexandru Simu, se vor afla maine, 09 august 2023, intr-o vizita de lucru la o serie de obiective de infrastructura din domeniul rutier si feroviar. In jurul orei…

- Contractul, in valoare de 80 de milioane de euro, pentru tronsonul Nușfalau - Suplacu de Barcau, parte din Autostrada Transilvania A3, a fost semnat in toamna anului 2020. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost dat in februarie 2021, iar termenul de finalizare era februarie 2023. In ciuda mai multor…