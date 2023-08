Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca pana la finalul lui 2024 minimul numarului de kilometri de autostrada care sa fie dati in circulatie ar urma sa fie 200, dar exista un scenariu optimist sa ajungem spre 300 de kilometri. ”In cei 30 de ani de dupa Revolutie, statul roman…

- Afirmația aparține ministrului Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, care a vizitat, astazi, șantierul pe care se lucreaza spre a inchide cele aproape 16 km de autostrada lipsa dintre Tg. Mureș și Cluj Napoca. Am venit azi sa vad in ce stadiu sunt lucrarile pe acest tronson Chetani-Campia…

- Aflat, miercuri, pe santierele tronsoanelor de autostrada Nadaselu-Zimbor si Zimbor-Poarta Salajului, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, ministrul Transporturilor a constatat ca firma romaneasca care lucreaza pe cele doua sectiuni ale autostrazii Transilvania ”are o mobilizare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca, daca ritmul lucrarilor nu va fi afectat de conditiile meteorologice, tronsonul de autostrada Chetani-Campia Turzii ar putea fi dat in folosinta la finalul acestui an. ”Lucrarile merg intr-un ritm foarte bun si de aia suntem optimisti ca pana…

- ”Termenele pe care le-am auzit de la constructor, am vazut toata lucrarea, de la un capat la altul, ar putea fi sfarsitul acestui an cand sa fie finalizata aceasta lucrare. Stiti foarte bine, ea a inceput prin 2016-2017, din pacate nu a mers in ritmul dorit, s-a reziliat contractul, iar anul trecut…

- Un document semnat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, arata cate tronsoane de autostrazi sunt acum in lucru și care este stadiul finalizarii lucrarilor. Cea mai ușoara porțiune din autostrada prin munți, Sibiu-Pitești, este gata, iar tronsonul Curtea de Argeș-Pitești se afla in execuție…

- Sorin Grindeanu a vorbit miercuri la „Interviurile Digi24.ro” despre situația lucrarilor la drumurile expres și autostrazile aflate in lucru. Ministrul Transporturilor spune ca pana la finalul anului 2024 vor fi dați in circulație cate 100 de kilometri pe an, ba chiar „la anul se poate ajunge la 150”…

- „Sper sa batem recordul Romaniei de kilometri de autostrada finalizați. Mi se pare ca recordul e de 100 km pe an. Sper sa batem recordul”, a spus Marcel Ciolacu, in prezența ministrului Transporturilor - Sorin Grindeanu.Cei doi oficiali au avut, marți, o intalnire in care au discutat inclusiv despre…