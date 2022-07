Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a spus ca planul de restructurare al Tarom, agreat cu Comisia Europeana, trebuie implementat și a spus ca razbarea lui a ajuns la limita in legatura cu managementul companiei. Ministrul Transporturilor spune ca planul de restructurare trebuie pus in aplicare…

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la Timisoara, ca directorul general al Metrorex si Consiliul de Administratie sunt raspunzatori de faptul ca tot mai putine garnituri sunt scoase pe traseu, in aceasta perioada. ”Metrorex are un director general si are si un Consiliu de Administratie, e o companie.…

- Politologul și istoricul Stelian Tanase a comentat modul in care gazetarul Cristian Tudor Popescu a fost dat afara de la Digi 24. El a declarat ca este convins ca declarațiile jurnalistului au deranjat varfurile serviciilor secrete. Se intampla frecvent – spune Stelian Tanase – ca un jurnalist incomod…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, catalogheaza drept „foarte grea" misiunea Ministerului Transporturilor de a realiza peste 400 de kilometri de autostrada prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Bolos e de parere ca, daca cei de la ministerul de resort vor realiza…

- Ministrul Marcel Boloș a transmis un mesaj de incurajare celor de la Ministerul Transporturilor in legatura cu cei 419 km de autostrada asumați prin PNRR. „Eu stiu ca Ministerul Transporturilor are o abordare pro-activa si, intr-adevar, au o misiune foarte grea, acest lucru este de departe limpede.…

- Sorin Grindeanu a afirmat duminica, la Digi24, ca Romania are trei surse financiare, toate din fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Pana la finalul anului viitor trebuie finalizat Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2021, curand vor intra in vigoare Programul…

- Coaliția de guvernare vrea sa-i convinga pe romani, cat și pe Comisia Europeana, ca are pregatita o reformare a transportatorului aerian de stat, TAROM. In realitate insa, totul indica doar o reimprospatare sau intinerire, daca doriți, a familiei care acapareaza Compania Naționala de Transporturi Aeriene…