Stiri pe aceeasi tema

- “Discutii constructive despre soarta companiilor TAROM si CFR Marfa! Astazi, la Bruxelles, impreuna cu vicepresedintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager, am agreat cea mai buna solutie pentru restructurarea Tarom. Variantele de lucru discutate si convenite vor asigura stabilitatea economica a acestei…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca va merge la Bruxelles saptamana viitoare cu un plan de solutii pentru salvarea CFR Marfa si Tarom. ”Miercuri am intalnirea la Bruxelles cu doamna comisar pe cele 2 probleme si pe CFR Marfa si pe Tarom. Mergem pe masa cu solutii pentru ambele…

- Aeroportul International „Traian Vuia” din Timisoara va avea, de anul viitor, un nou terminal pentru pasageri, dupa ce autoritatile au semnat marti contractul pentru proiectarea si constructia terminalului de Plecari curse externe, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu,…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat miercuri aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru dezvoltarea infrastructurii Portului Braila, danele 26 si 27, o investitie in valoare de 126,824 milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Eu imi doresc sa pastram TAROM-ul, dar pentru a face acest lucru trebuie sa fie pus in aplicare acest plan de restructurare pe care si l-au asumat inainte de a fi ministru, transmis Comisiei Europene”, a spus ministrul aratand ca cei de la Comisie au mai trimis cateva intrebari la inceputul saptamanii…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a discutat, miercuri, cu Margrethe Vestager, comisarul european pentru Concurenta, despre solutionarea situatiei companiilor CFR Marfa si Tarom. Social-democratul a adaugat ca vor fi transmise variantele avute in vedere pentru CFR Marfa. El a adaugat ca deja…

- ​„Am stabilit ca, pana saptamana viitoare, sa transmitem Comisiei Europene variantele pe care le avem in vedere pentru CFR Marfa”, a spus miercuri ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. CFR Marfa este intr-o situație grava și de ani de zile se cauta soluții de salvare, dupa ce incercarile de privatizare…

- „Am discutat astazi cu doamna Margrethe Vestager, comisar european pentru Concurenta, despre solutionarea situatiei companiilor CFR Marfa si Tarom. Am stabilit ca, pana saptamana viitoare, sa transmitem Comisiei Europene variantele pe care le avem in vedere pentru CFR Marfa. In cadrul videoconferintei…