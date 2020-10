Doua persoane decedate la Constanta, in urma infectarii cu COVID-19

Doua persoane au decedat, in ultimele 24 de ore, la Constanta, in urma infectarii cu coronavirus.Deces nr 127: Barbat, 67 de ani, Constanta, comorbiditati ciroza toxica, sindrom anemic, Anasarca , decedat in 26.10, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol… [citeste mai departe]