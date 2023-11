Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 1 noiembrie, ca Podul suspendat peste Dunare de la Braila va fi receptionat de CNAIR doar cand constructorul va remedia, pe cheltuiala lui, toate abaterile constatate, fara sa precizeze concret despre ce este vorba.„Acest pod nu a fost…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca circulația pe Podul de la Braila nu va mai fi intrerupta in timpul nopții, adaugand ca masura nu iși mai are rostul in condițiile in care macaralele inca nu sunt demontate. Grindeanu a declarat, miercuri, 1 noiembrie, la Podul de la Braila, ca doar…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 27 octombrie, ca Podul peste Dunare de la Braila, inaugurat la inceputul lunii iulie, nu a fost inca receptionat si ca saptamana viitoare va merge in zona și se va interesa ce se intampla, a relatat news.ro.„In primul rand, o sa merg si…

- Podul de la Braila, o construcție impresionanta in valoare de peste jumatate de miliard de euro, se confrunta cu probleme grave la structura sa de rezistența, iar Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) refuza sa recepționeze lucrarea pana cand aceste probleme nu vor fi…

- ”Astazi a fost finalizat procesul de verificare a tuturor suruburilor parapetului de siguranta de pe Podul Suspendat peste Dunare de la Braila (calea 1 si calea 2)❗️ Din totalul de 100.000 de suruburi, au fost slabite un numar de 401, ceea ce inseamna aproximativ 0,4% din totalul acestor elemente”,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune ca a fost la Galati si ca a mers si pe pod dupa ce a vazut unele articole in care se spunea ca erau sa sara camioanele in Dunare din cauza denivelarilor. Denivelarile de pe podul peste Dunare au aparut in special pe sensul dinspre Tulcea spre Braila,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune ca denivelarile de pe podul de la Braila nu sunt grave și ca au fost cauzate de nerespectarea restricțiilor de tonaj la anumite temperaturi. De asemenea, el a reacționat la nemulțumirea oamenilor dupa ce podul a fost inchis luni noaptea.„Eu am trecut…

