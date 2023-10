Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula afirma ca pe șeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Cluj, ridicat in cursul acestei dimineți de DNA, l-a dat afara chiar el de la carma instituție, dar ca a fost repus in funcție dupa ce liderul USR nu a mai fost ministru al Transporturilor.Drula acuza…

- UPDATE – Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj fac cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie, comise in cursul anului 2023, in legatura cu protectia asigurata unor firme…

- Bogdan Durlea, șeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR) Cluj IT 4, a fost ridicat miercuri dimineața de procurorii DNA, care fac percheziții in 22 de puncte din țara.Durlea este suspect de luare de mita și divulgare de informații nedestinate publicitații.Procurorii…

