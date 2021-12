Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi imagini ale podului suspendat de la Braila, cel mai spectaculos proiect de infrastructura din Romania de dupa Revoluție. In filmarile publicate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, unul dintre inginerii de pe santier descrie tehnologia folosita la constriurea…

- In emisiunea Drumurile Noastre de la B1 TV, a fost prezentat un clip video cu tronsonul de autostrada care finalizeaza intreg drumul de la Sibiu la Cluj. Tronsonul Sebeș-Turda va fi finalizat pana la sfarșitul acestui an dupa ca constructorul Aktor a reușit sa finalizeze in proporție de 90% lucrarile.…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, a declarat, joi seara, intr-o emisiune la TVR1 ca ar vrea sa schimbe actuala structura a cabinetului, cu mai puține ministere, dar spune ca nu iși va putea pune in aplicare planul din cauza crizei. ”Nu e deloc exclus sa pastram structura…

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, anunța ca a fost respinsa contestația depusa de o companie chineza impotriva caștigatorului desemnat pentru execuția tronsonului 4 al Autostrazii Sibiu -Pitești, astfel ca poate fi semnat, deja, contractul de catre CNAIR, transmite Mediafax. Consiliul…

- Conform anuntului fostului ministru, au fost demarate lucrarile la drumul expres ce leaga Braila de Galati. Deocamdata, se decoperteaza stratul vegetal, iar in urmatoarele zile se va continua cu stabilizarea terenului si cu fundatiile forate ale viitorului pod de 1,8 km peste Siret si complexul feroviar…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, la deschiderea traficului rutier pe Pasajul Mogosoaia, ca meritul pentru finalizarea pasajului apartine „guvernarii liberale”. El nu a spus nimic despre contributia majora pe care a avut-o fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula. „PSD a avut acest proiect…

- Batalie mare pentru construcția primilor 63 de km din Autostrada „Moldovei” A7: 39 de oferte, depuse pentru primul tronson 39 de oferte au fost depuse la licitația pentru construirea celor 63 km din Autostrada A7 Ploiești (Dumbrava)-Buzau, a anunțat joi fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula.…

- Licitatia pentru modernizarea DN71 Targoviste - Sinaia a fost lansata, a anuntat luni ministrul Transporturilor, Catalin Drula, mentionand ca acest sector al drumului national are o lungime de 58,8 kilometri, iar proiectul presupune construirea a 14 poduri noi si reabilitarea altor opt. "In plus, modernizarea…